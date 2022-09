Gianfranco Secondo, mental coach: “Alleniamo la mente ad approcciarsi positivamente alle difficoltà della vita quotidiana” (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Il direttore in Puglia della Roberto Re Leadership School spiega i benefici del mental coaching per professionisti, studenti, sportivi e per chiunque desideri potenziare le capacità di gestione delle emozioni Bari, 12 settembre 2022 – Sempre più italiani si rivolgono ai professionisti di mental coaching per affrontare con mezzi rinnovati ed efficaci le problematiche quotidiane. Un utile modo di reagire alle difficoltà, con la mente che può essere letteralmente allenata così come ogni altro muscolo del corpo. “L’allenamento mentale è alla pari degli altri muscoli: si migliorano efficienza e prestazione, agilità e performance. Un allenamento non passivo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Il direttore in PugliaRoberto Re Leadership School spiega i benefici deling per professionisti, studenti, sportivi e per chiunque desideri potenziare le capacità di gestione delle emozioni Bari, 12 settembre 2022 – Sempre più italiani si rivolgono ai professionisti diing per affrontare con mezzi rinnovati ed efficaci le problematiche quotidiane. Un utile modo di reagire, con lache può essere letteralnata così come ogni altro muscolo del corpo. “L’namentoe è alla pari degli altri muscoli: si migliorano efficienza e prestazione, agilità e performance. Unnamento non passivo ...

