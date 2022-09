F1 GP d’Italia, ascolti top: 39.9% di share tra Sky e TV8 (Di lunedì 12 settembre 2022) ascolti al top su Sky per una giornata storica per lo sport italiano. Dal GP d’Italia di Formula 1 a Monza, alla finale del Mondiale maschile di volley vinta dall’Italia passando per il Campionato Europeo maschile di basket con gli Azzurri protagonisti. In particolare, il Gran Premio d’Italia di Formula 1, con la vittoria di Max Verstappen e il secondo posto della Ferrari di Charles Leclerc, live dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K è stato visto da 1 milione 406 mila spettatori medi, con l’11,7% di share e 2 milioni 234 mila spettatori unici. Su TV8 l’evento ha raccolto 3 milioni 375 mila spettatori medi con il 28,2% di share e 5,792 milioni spettatori unici. Nel complesso, su Sky e TV8, il Gran Premio del Centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza è stato visto da 4 milioni 781 ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022)al top su Sky per una giornata storica per lo sport italiano. Dal GPdi Formula 1 a Monza, alla finale del Mondiale maschile di volley vinta dall’Italia passando per il Campionato Europeo maschile di basket con gli Azzurri protagonisti. In particolare, il Gran Premiodi Formula 1, con la vittoria di Max Verstappen e il secondo posto della Ferrari di Charles Leclerc, live dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K è stato visto da 1 milione 406 mila spettatori medi, con l’11,7% die 2 milioni 234 mila spettatori unici. Su TV8 l’evento ha raccolto 3 milioni 375 mila spettatori medi con il 28,2% die 5,792 milioni spettatori unici. Nel complesso, su Sky e TV8, il Gran Premio del Centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza è stato visto da 4 milioni 781 ...

tvdigitaldivide : Sky – Ascolti al top per la domenica di grande sport su Sky con il GP d’Italia di F1, Eurobasket e l’Italvolley Cam… - sportli26181512 : #Media #Notizie Sky: ascolti al top tra F1, Eurobasket e Italvolley: Anche gli ascolti esaltano una domenica storic… - sportli26181512 : Ascolti al top per la domenica di grande sport su Sky: La domenica di grande sport su Sky con il GP d’Italia di For… - lacittanews : Anche gli ascolti esaltano una domenica storica per lo sport italiano su Sky con il GP d’Italia di Formula 1 a Monz… - 25jist : io letteralmente la colonna portante del fandom degli anime e manga in italia da quando sono in vita, le case editr… -