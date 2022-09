Elettra Lamborghini: stravolge la sua vita, ha deciso! (Di lunedì 12 settembre 2022) Non solo musica per l’ereditiera Elettra Lamborghini, cosa bolle in pentola per la cantante di Caramello? Scopriamolo insieme. Nel futuro per la bella ereditiera Elettra Lamborghini non c’è solo musica. La cantante, insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo, ha realizzato un altro successo, Caramello, uscito il 17 giugno scorso. Un successo dopo l’altro, per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 12 settembre 2022) Non solo musica per l’ereditiera, cosa bolle in pentola per la cantante di Caramello? Scopriamolo insieme. Nel futuro per la bella ereditieranon c’è solo musica. La cantante, insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo, ha realizzato un altro successo, Caramello, uscito il 17 giugno scorso. Un successo dopo l’altro, per L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Paura in volo per Elettra Lamborghini e Afrojack: “Siamo stati fortunati” - #Paura #Elettra #Lamborghini - creepliz : Elettra Lamborghini che regala ad afrojack un alpaca per il suo compleanno >>>>>>> - voceirriverente : @AlbertoSomma4 @christi35368370 @bordoni_russia ah ora ha messo la 'h' ....che gli da più sostanza (Elettra Lamborg… - ConventoLonato : A - HotCeleb39 : Elettra Lamborghini -