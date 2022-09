Covid, vaccini, niente boom per la quarta dose con i bivalenti (Di lunedì 12 settembre 2022) Nelle Regioni, prenotazioni e somministrazioni sono partite a rilento. Gli esperti: "Fondamentali per proteggere anziani e fragili" Leggi su repubblica (Di lunedì 12 settembre 2022) Nelle Regioni, prenotazioni e somministrazioni sono partite a rilento. Gli esperti: "Fondamentali per proteggere anziani e fragili"

sole24ore : ?? #Vaccini, la nuova generazione sarà per naso o bocca: a che punto sono i test - ladyonorato : >> dei vaccini nel prevenire il contagio da Sars-Cov2. Citano sempre, infatti, i dati sulla riduzione delle ospedal… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron 1. #ANSA - retebiellatv : #Covid_19 , da oggi in #Piemonte si parte con nuovi vaccini. Al via anche la 4^ dose per il personale sanitario, gl… - simoneranaldi : RT @Massi_Fantini84: Vaccini anti-covid aggiornati, la confusione regna sovrana. Cosa farei io, da immunologo, con questi vaccini aggiornat… -