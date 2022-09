Al via il nuovo programma di Pierluigi Diaco, in cui giovanissimi e adulti si socntrano su terreni più o meo comuni: quiz, reel e video social (Di lunedì 12 settembre 2022) Pierluigi Diaco torna su Rai 2 con un nuovo programma: BellaMa’, «il primo talent di parola della tv italiana» – annuncia il comunicato stampa – al debutto oggi alle 15.15. In onda dal lunedì al venerdì dagli studi Dear – Fabrizio Frizzi, si propone di mettere a confronto due generazioni agli antipodi. Da un lato, i boomer, ovvero gli adulti di età compresa tra i 55 e i 90 anni. Dall’altro, i giovani tra i 18 e i 25 anni, e cioè la generazione Z. In tutto, 20 concorrenti e 30 opinionisti. 1996-2021: due generazioni di donne a confronto guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 settembre 2022)torna su Rai 2 con un: BellaMa’, «il primo talent di parola della tv italiana» – annuncia ilcato stampa – al debutto oggi alle 15.15. In onda dal lunedì al venerdì dagli studi Dear – Fabrizio Frizzi, si propone di mettere a confronto due generazioni agli antipodi. Da un lato, i boomer, ovvero glidi età compresa tra i 55 e i 90 anni. Dall’altro, i giovani tra i 18 e i 25 anni, e cioè la generazione Z. In tutto, 20 concorrenti e 30 opinionisti. 1996-2021: due generazioni di donne a confronto guarda le foto ...

