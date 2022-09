Aia Ostia Lido | Segalini premiato come migliore osservatore arbitrale del Lazio

Leggi su ilfaroonline

– Giuseppeè stato insignito del prestigioso Premio Giuseppe Joncoli per la stagione 2021/2022, titolo che va al migliordella regione. La premiazione è avvenuta lo scorso weekend durante il raduno degli OA regionali, alla presenza del presidente Giulio Dobosz: "Complimenti Giuseppe!". Scrive l'Aia disulla pagina ufficiale Facebook. (foto@Aia-Facebook)