Zelensky | Libereremo tutto il territorio ucraino dagli invasori russi

(Di domenica 11 settembre 2022) "Il nostro obiettivo è liberareil nostro. Non possiamo permettere che laa continui la stessa occupazione che ha iniziato nel 2014". Lo ha dichiarato il presidente, Volodymyr, commentando il...

'Membri dell'Ssu sono a Kupiansk che è ed è sempre stata ucraina!ogni centimetro della ...- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr ha dichiarato che dall'inizio del mese l'...ha poi ringraziato i 'soldati del 15° Reggimento della Guardia Nazionale dell'Ucraina. Membri dell'Ssu sono a Kupiansk che è ed è sempre stata ucraina! Zelensky: continueremo ad avanzare e libereremo Paese. (Adnkronos) - Mentre prosegue la controffensiva ucraina, funzionari di Kiev fanno sapere che la centrale nucleare di Zaporizhzhya è stata completamente disconnessa dalla rete elettrica. La controffensiva ucraina dà i suoi frutti. Le truppe russe si stanno ritirando da aree chiave della regione ucraina di Kharkiv.