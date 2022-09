Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2022 ore 09 | 30

(Di domenica 11 settembre 2022)DELL’11 SETTEMBREORE 09:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAREGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER I LAVORI CON IMPATTO SULLARICORDIAMO CHE SULLA SS5 TIBURTINA, DOMANI 12 SETTEMBRE, PARTIRANNO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA DAL KM 15 E 800 AL KM 65. AL FINE DI AGEVOLARE LE OPERE, ISTITUITI FINO AL 18 NOVEMBRE IL SENSO UNICO ALTERNATO E IL LIMITE DI VELOCITÀ A 40 KM/H. SI CONCLUDERANNO IL 14 SETTEMBRE I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA VIA PONTINA DAL KM 80 AL KM 107 E 300 IN DIREZIONEE TERRACINA. ANCORA ATTIVE LUNGO IL TRATTO RIDUZIONI DI CARREGGIATA O CHIUSURE TEMPORANEE A ...

PER I LAVORI CON IMPATTO SULLARICORDIAMO CHE SULLA CASSIA BIS PROSEGUONO GLI INTERVENTI ... DAL KM 10 AL KM 40 CIRCA IN DIREZIONEE TERRACINA. PRESTARE ATTENZIONE.