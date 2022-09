Una Juve più brutta della sua maglia fa 2-2 con la Salernitana (annullato gol Milik al 94esimo) (Di domenica 11 settembre 2022) Se quella col Psg in Champions è stata la sconfitta più bella del mondo, la sconfitta che ciascun tifoso sogna per la propria squadra (siamo sarcastici ovviamente). Quello in casa contro la Salernitana possiamo definirlo il pareggio più inguardabile e rocambolesco d’Italia. La Juve perdeva 2-0 al 45esimo, 2-1 al 90esimo, poi segna il gol del 3-2 con Milik. Ma il gol viene annullato per fuorigioco di Bonucci. Succede di tutto. Rissa. Espulsioni. Se ne parlerà a lungo. Allegri può stare tranquillo, il rischio che la Juve risulti bellina proprio non esiste (figurarsi simpatica). Nel senso che la Juventus riassume il concetto di nemico dell’estetica. A partire da una maglia che può concorrere al concorso per la palma delle più brutte mai indossate da una squadra di calcio. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) Se quella col Psg in Champions è stata la sconfitta più bella del mondo, la sconfitta che ciascun tifoso sogna per la propria squadra (siamo sarcastici ovviamente). Quello in casa contro lapossiamo definirlo il pareggio più inguardabile e rocambolesco d’Italia. Laperdeva 2-0 al 45esimo, 2-1 al 90esimo, poi segna il gol del 3-2 con. Ma il gol vieneper fuorigioco di Bonucci. Succede di tutto. Rissa. Espulsioni. Se ne parlerà a lungo. Allegri può stare tranquillo, il rischio che larisulti bellina proprio non esiste (figurarsi simpatica). Nel senso che lantus riassume il concetto di nemico dell’estetica. A partire da unache può concorrere al concorso per la palma delle più brutte mai indossate da una squadra di calcio. ...

