Trasporto aereo, Usb: lunedì sciopero di 24 ore (Di domenica 11 settembre 2022) lunedì 12 settembre sciopero di 24 ore del Trasporto aereo e dell`indotto proclamato dall'Usb lavoro privato. Sono in programma manifestazioni a Malpensa e Linate. La protesta avverrà secondo le seguenti modalità: personale navigante, turnista e operativo sottoposto alla legge 146/90 da mezzanotte alle 23.59.Saranno garantiti i voli con orario di decollo previsto nella fascia 7-10 e 18-21 nonché gli ulteriori voli individuati da Enac; per il personale non turnista e non legato ai servizi individuati dalla legge 146/90 lo sciopero è per l'intero turno di lavoro. Le manifestazioni si terranno a Milano all`aeroporto di Malpensa a partire dalle 10 presso la rotonda all`ingresso dell`aera cargo e all`aeroporto di Linate, porta 6, dalle 10 alle 13.

