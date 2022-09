zazoomblog : Renzi provoca Meloni: Giorgia stai serena ogni due anni ho fatto cadere un governo - #Renzi #provoca #Meloni:… - donvitorap : RT @SecolodItalia1: La Bicamerale proposta dalla Meloni provoca un travaso di bile a Letta e divide Renzi e Calenda - RobertoBerretta : RT @SecolodItalia1: La Bicamerale proposta dalla Meloni provoca un travaso di bile a Letta e divide Renzi e Calenda - afderas : Dice #renzi che se vince riporta #draghi a palazzo Chigi. Ha detto #carfagna che, come cittadina, con draghi si sen… - Marco1999Busa : RT @SecolodItalia1: La Bicamerale proposta dalla Meloni provoca un travaso di bile a Letta e divide Renzi e Calenda -

... banale, confusa, sgrammaticata, non appassiona per niente elettori e simpatizzanti, anzi... Resta in campo l'opzione- Calenda. Si possono trovare in questo rassemblement tanti problemi, ...Noi abbiamo la nostra agenda e abbiamo incalzato Draghi' spiega Conte che attacca: 'Letta ha fatto una scelta diversa, ha deciso di abbracciare Calenda,, Carfagna, Gelmini, Tabacci, Di Maio e ..."Se facciamo più del 10% abbiamo vinto e riportiamo al governo Draghi". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di un incontro con gli industriali a Napoli. "Noi con il 2 per cento abbiamo messo Draghi al ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...