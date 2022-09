Nicola | “Prestazione convincente | sarebbe stato ingiusto uscire sconfitti”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – Davideringrazia il Var che gli ha evitato una clamorosa sconfitta in rimonta sul campo della Juventus ma esprime ancora soddisfazione per il gioco espresso dalla sua Salernitana. Le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Dazn:– “Siamo molto soddisfatti della, tanto è vero che cidispiaciuto molto non portare a casa nulla. Credo che il Var ha dimostrato che questo gioco ha credibilità”. Occasioni – “Non siamo stati abili a trovare un altro gol che in questo contesto ci avrebbe aiutato. Siamo venuti con l’idea di fare il nostro gioco e aggredire alto. Nella ripresa forse non siamo stati abili a mantenere la stessa aggressività sul giro palla della Juventus perdendo forza sulle fasce. Abbiamo sofferto giocatori di livello assoluto come ...