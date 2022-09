Milano, in piazza Duomo al comizio della Meloni tanti ex leghisti: “Salvini? Delusione, una banderuola”. “Giorgia è più coerente, vince lei” (Di domenica 11 settembre 2022) Giorgia Meloni in piazza Duomo a Milano per un grande evento a due settimane dalle elezioni. Tra i sostenitori che si apprestano ad applaudire la leader di Fratelli d’Italia, nella stessa piazza che una volta era quasi una esclusiva di Lega e Forza Italia, ci sono molti delusi dalla Lega a trazione Salviniana. “Io votavo Almirante, poi mi era piaciuto molto Salvini, ma è sceso troppo a compromessi”, e, ancora: “Io sostenevo Salvini, ma da quando è andato al governo con Draghi ho cambiato idea”. I supporter della Meloni sono convinti che a premiarla sia soprattutto la coerenza: “Questa è la grande differenza tra Giorgia e gli altri due, anche se sono nostri alleati”. Per molti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022)inper un grande evento a due settimane dalle elezioni. Tra i sostenitori che si apprestano ad applaudire la leader di Fratelli d’Italia, nella stessache una volta era quasi una esclusiva di Lega e Forza Italia, ci sono molti delusi dalla Lega a trazioneana. “Io votavo Almirante, poi mi era piaciuto molto, ma è sceso troppo a compromessi”, e, ancora: “Io sostenevo, ma da quando è andato al governo con Draghi ho cambiato idea”. I supportersono convinti che a premiarla sia soprattutto la coerenza: “Questa è la grande differenza trae gli altri due, anche se sono nostri alleati”. Per molti ...

