Migranti, Loujin, morta di sete a quattro anni su un barcone che nessuno ha soccorso

La piccola siriana era con la madre e la sorellina di un anno su un peschereccio partito dal Libano che vagava nel Mediterraneo da dieci giorni senza acqua né cibo. Una nuova lunga e rischiosa rotta verso l'Italia aperta in seguito alla politica dei respingimenti di Cipro

