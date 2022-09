Maneskin, in Brasile hanno aperto ai Guns N’Roses: “Abbiamo respirato la stessa aria di Slash” (Di domenica 11 settembre 2022) Maneskin sulla cresta dell’onda. La scorsa serata la band romana ha suonato al popolare festival Rock in Rio, aprendo ai Guns N’Roses. Un altro importantissimo tassello si aggiunge alla carriera della giovane band italiana. E nei prossimi giorni li attendono altri concerti molto importanti. Il tour della band italiana I Maneskin sono partiti col botto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Steven Wilson: “I Måneskin? Sono terribili, una copia scadente di altri gruppi” Maneskin, i medici chiedono di rinviare il concerto al Circo Massimo per i troppi contagi Pierpaolo Capovilla: “Che pena i Maneskin, stupidi conformisti intrappolati nel successo” Maneskin, polemiche per il nuovo ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 11 settembre 2022)sulla cresta dell’onda. La scorsa serata la band romana ha suonato al popolare festival Rock in Rio, aprendo ai. Un altro importantissimo tassello si aggiunge alla carriera della giovane band italiana. E nei prossimi giorni li attendono altri concerti molto importanti. Il tour della band italiana Isono partiti col botto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Steven Wilson: “I Måneskin? Sono terribili, una copia scadente di altri gruppi”, i medici chiedono di rinviare il concerto al Circo Massimo per i troppi contagi Pierpaolo Capovilla: “Che pena i, stupidi conformisti intrappolati nel successo”, polemiche per il nuovo ...

Corriere : I Måneskin conquistano il Brasile: «Pro Ucraina? Non abbiamo paura di dire le cose come stanno» - Roberto54851745 : Ma andate a cagare I Måneskin conquistano il Brasile: «Difendiamo l'Ucraina? Non abbiamo paura di dire le cose come… - nevrotica9 : RT @Corriere: I Måneskin conquistano il Brasile: «Pro Ucraina? Non abbiamo paura di dire le cose come stanno» - FiorellaPero : RT @Corriere: I Måneskin conquistano il Brasile: «Pro Ucraina? Non abbiamo paura di dire le cose come stanno» - Clachica2La : RT @Corriere: I Måneskin conquistano il Brasile: «Pro Ucraina? Non abbiamo paura di dire le cose come stanno» -