LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: passerella finale, sarà volata a Madrid (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Vuelta Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della ventunesima e ultima tappa della Vuelta a España 2022! Quest’oggi si prenderà il via da Las Rozas e si arriverà, dopo 96,7 km, a Madrid. Si ripartirà dalla grande vittoria di ieri di Richard Carapaz. L’ecuadoriano della INEOS Grenadiers è andato in fuga e ha poi conquistato il suo terzo successo in questa edizione della Vuelta. In chiave classifica generale, invece, nessuno è riuscito ad attaccare il belga Remco Evenepoel, che si è dunque assicurato il trionfo finale. La frazione odierna non avrà al suo interno particolari insidie e per questo ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allascritta della ventunesima e ultimadellaa España! Quest’si prenderà il via da Las Rozas e si arriverà, dopo 96,7 km, a. Si ripartirà dalla grande vittoria di ieri di Richard Carapaz. L’ecuadoriano della INEOS Grenadiers è andato in fuga e ha poi conquistato il suo terzo successo in questa edizione della. In chiave classifica generale, invece, nessuno è riuscito ad attaccare il belga Remco Evenepoel, che si è dunque assicurato il trionfo. La frazione odierna non avrà al suo interno particolari insidie e per questo ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: ultimi chilometri Carapaz a caccia della tripletta - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: ultimi chilometri Carapaz a caccia della tripletta - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: fra poco l’ultima salita il gruppo sta tornando sul terzetto di… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Stannard e Soler all’attacco Nibali nel gruppo all’inseguimento… -