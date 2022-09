Italia-Polonia oggi, a che ora la Finale dei Mondiali di volley e dove vederla in tv: programma e streaming 11 settembre (Di domenica 11 settembre 2022) oggi domenica 11 settembre (ore 21.00) si gioca Italia-Polonia, Finale dei Mondiali 2022 di volley maschile. A Katowice (Polonia) va in scena l’atto conclusivo della rassegna iridata, le due squadre si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del titolo. La nostra Nazionale cercherà la magia assoluta di fronte a una bolgia biancorossa, sugli spalti ci saranno 12.000 che cercheranno di trascinare la formazione di casa verso la conquista del terzo titolo iridato consecutivo. Gli azzurri sono soliti esaltarsi in trasferta, è una prerogativa del movimento sportivo tricolore. Si preannuncia una partita titanica, agli azzurri servirà una nuova magia se vorranno salire sul gradino più alto del podio: dopo aver battuto i Campioni Olimpici (la Francia ai ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022)domenica 11(ore 21.00) si giocadei2022 dimaschile. A Katowice () va in scena l’atto conclusivo della rassegna iridata, le due squadre si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del titolo. La nostra Nazionale cercherà la magia assoluta di fronte a una bolgia biancorossa, sugli spalti ci saranno 12.000 che cercheranno di trascinare la formazione di casa verso la conquista del terzo titolo iridato consecutivo. Gli azzurri sono soliti esaltarsi in trasferta, è una prerogativa del movimento sportivo tricolore. Si preannuncia una partita titanica, agli azzurri servirà una nuova magia se vorranno salire sul gradino più alto del podio: dopo aver battuto i Campioni Olimpici (la Francia ai ...

