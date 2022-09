Il grido d’allarme delle Rsa tra caro bollette e personale che manca (Di domenica 11 settembre 2022) Il quadro. Le 65 strutture bergamasche devono affrontare extra-costi energetici per 10 milioni di euro, oltre alla carenza di infermieri (ne servirebbero 350) e medici (ne mancano 70-100). Su L’Eco di Bergamo del 12 settembre l’analisi. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 11 settembre 2022) Il quadro. Le 65 strutture bergamasche devono affrontare extra-costi energetici per 10 milioni di euro, oltre alla carenza di infermieri (ne servirebbero 350) e medici (neno 70-100). Su L’Eco di Bergamo del 12 settembre l’analisi.

