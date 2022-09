Bundesliga 2022 2023 | stop Friburgo | il Gladbach strappa lo 0-0

(Di domenica 11 settembre 2022) Dopo tre vittorie consecutive, si ferma la corsa delnella. Nella sesta giornata di campionato, infatti, i ragazzi di Streich non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro un buon Borussia Monchen. Un punto che serve a poco ai padroni di casa, che comunque mantengono la seconda posizione solitaria in classifica alle spalle dell’Union Berlino, vittorioso nel pomeriggio sul campo del Colonia grazie ad un autogol avversario dopo soli quattro minuti. Dietro le due rivelazioni c’è un terzetto composto da Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Hoffenheim. SportFace.

Colpo esterno dell' Union Berlino nella sfida valida per la sesta giornata della/2023 . Sul campo del Colonia basta un autogol di Hubers dopo quattro minuti ai capitolini, che all'11' sbagliano anche un calcio di rigore con Siebadcheu. I padroni di casa provano ...Bilbao - Espanyol 0 - 1 18:30 Villarreal - Elche 4 - 0 21:00 Valencia - Getafe 5 - 1 CALCIO -15:30 Augusta - Hertha Berlino 0 - 2 17:30 Borussia M. - Mainz 05 0 - 1 CALCIO - LIGUE 1 13:00 ...Il Friburgo non va oltre lo 0-0 in casa contro il Borussia Monchengladbach nella sfida valida per la sesta giornata della Bundesliga.Alla formazione di Fischer basta l'autorete di Hubers dopo appena 4 minuti. 0-0 tra Friburgo e Monchengladbach ...