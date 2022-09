US Open 2022: Storm Sanders e John Peers vincono la finale del doppio misto (Di sabato 10 settembre 2022) Parla australiano il titolo del doppio misto agli US Open, con la vittoria di Storm Sanders e John Peers nella finale giocata all’interno dell’Arthur Ashe Stadium. Numeri 4 del tabellone, i due hanno sconfitto la belga Kirsten Flipkens e il francese Edouard Roger-Vasselin, entrambi veterani dei rispettivi circuiti, per 4-6 6-7 10-7. Peers vince il suo secondo Slam (primo a Melbourne 2017 con il finlandese Henri Kontinen), Sanders è al successo di debutto. Una finale, questa, girata su pochi punti. Sono appena due i break che arrivano nei set: uno giunge sul 3-3 del primo a favore di Flipkens e Roger-Vasselin, l’altro sul 5-4 del secondo quando sono già avanti Sanders e ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Parla australiano il titolo delagli US, con la vittoria dinellagiocata all’interno dell’Arthur Ashe Stadium. Numeri 4 del tabellone, i due hanno sconfitto la belga Kirsten Flipkens e il francese Edouard Roger-Vasselin, entrambi veterani dei rispettivi circuiti, per 4-6 6-7 10-7.vince il suo secondo Slam (primo a Melbourne 2017 con il finlandese Henri Kontinen),è al successo di debutto. Una, questa, girata su pochi punti. Sono appena due i break che arrivano nei set: uno giunge sul 3-3 del primo a favore di Flipkens e Roger-Vasselin, l’altro sul 5-4 del secondo quando sono già avantie ...

WeAreTennisITA : ALL IN: ALCARAZ E RUUD ALLA SFIDA DEI RECORD La finale maschile degli Us Open 2022 mette sul piatto tutto: chi vin… - Gazzetta_it : Iga Swiatek dall'NBA a Nadal, dal tiramisù ai segreti per migliorare la concentrazione - Open_gol : Lo ha detto alla Cnn un ufficiale coinvolto nell'operazione per liberare la strategica città orientale - Dome689 : RT @Open_gol: Il farmaco in questione sarebbe il Meldonium - mtracca : Il 2 settembre sono venuti gli addetti alla sostituzione dei contatori. Quindi qualsiasi cosa vogliono fare quelli… -