Nuovo impianto a Giugliano, FDI: “È tradimento Pd e M5s” (Di sabato 10 settembre 2022) “L’attivazione del Nuovo impianto per i rifiuti a Ponte Riccio a Giugliano previsto per lunedì rappresenta l’ennesimo tradimento e penalizzazione di questo territorio da parte del PD e del centrosinistra, che avevano promesso per Giugliano, il cui territorio ricade nella Terra dei Fuochi, solo bonifiche e risanamento ambientale”. Nuovo impianto a Giugliano, FDI: “È tradimento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 settembre 2022) “L’attivazione delper i rifiuti a Ponte Riccio aprevisto per lunedì rappresenta l’ennesimoe penalizzazione di questo territorio da parte del PD e del centrosinistra, che avevano promesso per, il cui territorio ricade nella Terra dei Fuochi, solo bonifiche e risanamento ambientale”., FDI: “ÈL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

PediciniEu : La sede del nuovo impianto dell’#Intel, per il quale era candidata #Catania, sorgerà in una regione del #Nord, graz… - pecorella_pier : Se volete metter una ciabatta elettrica con interruttore, prendetela almeno made in Italy Ma se potete chiamare un… - antonellaautero : RT @GradedSpa: #Energia in mostra: @GradedSpa al @WetexDubai con il progetto sulla #geotermia realizzato negli #Emirati in #partnership con… - Giusepp86310568 : RT @PediciniEu: La sede del nuovo impianto dell’#Intel, per il quale era candidata #Catania, sorgerà in una regione del #Nord, grazie al le… - AdrianaBravi1 : RT @PediciniEu: La sede del nuovo impianto dell’#Intel, per il quale era candidata #Catania, sorgerà in una regione del #Nord, grazie al le… -