Medjugorje | Non credeva in Dio ma una promessa gli cambia la vita

La testimonianza di un ragazzo che ha visto completamente stravolta la sua vita, dopo l'incontro con la Madonna di Medjugorje. Un racconto che commuove, fa riflettere e che ci fa capire quanto Maria scruti nei nostri cuori. Daniele era convinto che Dio non esistesse. Ma qualcosa è successo e la sua vita è cambiata.

