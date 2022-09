Mattarella all'ambasciata Gb per firmare libro di condoglianze (Di sabato 10 settembre 2022) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ritorno dalla visita ufficiale in Albania e Macedonia del Nord si è recato presso la residenza dell'ambasciatore inglese a Roma, Villa Wolkonsky,... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) Il Presidente della Repubblica Sergioal suo ritorno dalla visita ufficiale in Albania e Macedonia del Nord si è recato presso la residenza dell'ambasciatore inglese a Roma, Villa Wolkonsky,...

Quirinale : #Skopje, il Presidente #Mattarella Al Parlamento della Repubblica della #Macedonia del Nord dove è stato ricevuto d… - EdLlewellynFCDO : Grazie di cuore, Presidente Mattarella, e all’Italia per la vostra amicizia e la vostra vicinanza in questo momento… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Skopje per la Visita Ufficiale nella Repubblica di #Macedonia… - GhiselliFabio1 : 'Mattarella: la resistenza all’imperialismo russo sarà lunga e con sacrifici' Ma questo 'disegno imperialista' rig… - SilvanoSalviato : Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Assemblea in occasione della Visita Ufficiale nell… -