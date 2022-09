Live Napoli - Spezia 0 - 0 | Kvaratskhelia due volte pericoloso!

sscnapoli : ?? Segui la @UEFAYouthLeague! Alle 14:00 Napoli-Liverpool #UYL ?? #ForzaNapoliSempre - PSG39955673 : Napoli vs Spezia en vivo ??LIVE TV LINK ¦? - PSG39955673 : Napoli vs Spezia en vivo ??LIVE TV LINK ¦? -

Virgilio Sport

Parliamo di Liberato e del suo, o meglio del suo spettacolare, quello che ha portato a ... Ma anche nella storia di, la sua città, cuore e ispirazione delle sue canzoni. Cercare di ...Dopo un primo quarto d'ora di studio, ilcomincia a premere davanti: Politano e Kvaratskhelia sfondano sulle fasce ma Dragowski si supera sul tiro d'esterno destro dell'attaccante georgiano. È ... Napoli - Spezia 0-0 LIVE - Serie A. La diretta della partita 31' - Mario Rui serve in verticale sulla sinistra Kvaratskhelia, il cui cross viene deviato in calcio d'angolo. 29' - NZOLA! Errore in disimpegno del Napoli, con lo Spezia che riparte velocemente. Bou ...Gentili lettori di 100x100Napoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Spezia, valida per la sesta giornata di Serie A. Per aggiornare premi F5 o clicca qui. 31' – Bel filtrante ...