Le posizioni dei partiti sul tetto al prezzo del gas

Leggi su agi

(Di sabato 10 settembre 2022) AGI - L'unico fattore che mette d'accordo iè quello che riguarda il tempo: bisogna intervenire immediatamente per arrestare la corsa al rialzo dei prezzi di luce e gas. Sulle misure da mettere in campo, tuttavia, le forze politiche sono distanti e non sembrano nemmeno interessate a trovare una quadra. La palla, quindi, rimane nel campo del governo che aveva annunciato un provvedimento sulle bollette entro questa settimana. Il provvedimento dovrebbe valere 11-12 miliardi, ma dal Consiglio dei ministri di ieri non sono arrivati segnali se non l'approvazione, su proposta del premier Mario Draghi e del ministro Franco, la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base di maggiori entrate pari a 6,2 miliardi di euro. Il governo presenterà la relazione alle Camere per l'autorizzazione necessaria affinché l'esecutivo ...