La vecchia politica è allergica alle fonti rinnovabili. Nei programmi di Centrodestra, Quarto polo e Pd, eolico e fotovoltaico trovano meno spazio di gas e nucleare (Di sabato 10 settembre 2022) Si fa presto a parlare di transizione ecologica, difesa dell'ambiente e politiche Green. Il problema è che al di là delle parole e dei proclami, molto spesso la politica si dimostra disinteressata o, peggio, propone soluzioni che vanno in direzione opposta. Qualcosa che si vede anche nella campagna elettorale odierna dove i leader dei partiti, ad eccezione di Giuseppe Conte che ne ha fatto uno dei punti distintivi del proprio programma, danno poco spazio alle rinnovabili e di conseguenza al cambiamento climatico i cui effetti negativi colpiscono tutti. Le fonti rinnovabili nei programmi, M5S non arretra Per il Movimento 5 Stelle la questione è semplice e non richiede neanche troppe chiacchiere: bisogna puntare con decisione sulle fonti

