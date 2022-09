Indipendenza della Scozia e futuro del Commonwealth, le spine nel fianco di Carlo III (Di sabato 10 settembre 2022) Quando nel 2014 gli scozzesi votarono per l’Indipendenza dal Regno Unito, il governo di Londra fece capire che in caso di vittoria dei secessionisti non avrebbe mai fatto entrare il nuovo Stato nell’Unione europea. Una minaccia non più rinnovabile dal momento che un paio d’anni dopo sarebbe stata l’intera Gran Bretagna, con la Brexit, a fare bye bye alla Ue. E proprio il destino della Scozia sarà probabilmente il primo vero banco di prova che attende re Carlo III. Il nuovo sovrano se ne renderà conto già nelle prossime ore ad Edimburgo, prima tappa (le altre sono Belfast, nell’Irlanda del Nord, e Cardiff, nel Galles) del viaggio di “presentazione” all’interno del Regno Unito. Carlo III nelle prossime ora ad Edimburgo Grazie alla devolution del 1997, la Scozia ha oggi un proprio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 settembre 2022) Quando nel 2014 gli scozzesi votarono per l’dal Regno Unito, il governo di Londra fece capire che in caso di vittoria dei secessionisti non avrebbe mai fatto entrare il nuovo Stato nell’Unione europea. Una minaccia non più rinnovabile dal momento che un paio d’anni dopo sarebbe stata l’intera Gran Bretagna, con la Brexit, a fare bye bye alla Ue. E proprio il destinosarà probabilmente il primo vero banco di prova che attende reIII. Il nuovo sovrano se ne renderà conto già nelle prossime ore ad Edimburgo, prima tappa (le altre sono Belfast, nell’Irlanda del Nord, e Cardiff, nel Galles) del viaggio di “presentazione” all’interno del Regno Unito.III nelle prossime ora ad Edimburgo Grazie alla devolution del 1997, laha oggi un proprio ...

