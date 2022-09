“Correte | serve aiuto” Dramma in mare | balena si scontra con la barca di turisti | morti | dispersi e feriti

(Di sabato 10 settembre 2022) È di cinqueiltico bilancio dello scontro tra unae unaal largo di Goose Bay a Kaik?ura, in Nuova Zelanda. Undici persone erano a bordo delladi 8,5 metri quando si è capovolta sabato mattina a Goose Bay, vicino alla città di Kaik?ura, nell’Isola del Sud, ha detto la polizia. Sei persone sono state salvate e cinque corpi sono stati recuperati dall’interno della nave da sommozzatori della polizia. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto anche diversi elicotteri: il primo pilota arrivato sul posto, intervistato dai media neozelandesi, ha raccontato di essersi trovato davanti ad una scena da incubo: “Una cosa terribile, all’inizio non vedevo nessuno in acqua”. Poi le sei persone sopravvissute all’impatto sono state individuate e portate a riva. Scontro tra ...

ilmessaggero.it

... per rispondere all'emergenza che impatta su famiglie e imprese con bollette insostenibili,... A livello locale siete in maggioranza con il Pd, mentre a livello nazionaleda soli: qual è ...... si intitola Diario Politico, è gratuita, e ci si iscrive qui Nonil rischio di rimanere ... Siete favorevoli allo scostamento per intervenire sul caro bollette "una strategia complessiva: ... Gas, via ai razionamenti Ue. Con l'Italia 14 Paesi: «Serve un tetto al prezzo» ` L'Europa si muove contro il caro-energia a cominciare dai razionamenti dell'elettricità, mentre si costruisce il fronte che preme per un price cap su tutto il gas importato ...Con il costo dell’energia elettrica che raggiunge picchi sempre più alti, non si ferma il fenomeno dei “furbetti del contatore”. I carabinieri della ...