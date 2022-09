(Di sabato 10 settembre 2022) Nel periodo attuale, in cui le persone dovranno affrontare sempre di più i problemi legati al quotidiano, si tratta di uno spreco enorme che non possiamo permetterci. Dovremmo imparare gli ...

Il Corriere di Alba, Bra, Langhe e Roero

Il 2022 delladi collina e di montagna La raccolta delle castagne parte nei primi giorni di ottobre. Manca ancora un mese, ma si può già prospettare una previsione sulla... "Castanicoltura: stagione buona, ma servono bandi del Psr per recuperare le piante abbandonate" Una stima del Centro Regionale di Castanicoltura dice che, in Piemonte, i terreni montani e collinari gestiti e coltivati a castagneti da frutto raggiungano i 4.000 ettari. Di questi, il 50% si concen ...