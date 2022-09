(Di venerdì 9 settembre 2022) Roma – Ieri sera, 08 settembre 2022, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo con l’ausilio di personale della Polizia Stradale e Polizia Locale Roma Capitale, oltre a mirati servizi a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano presso la Stazione della Metropolitana linea B fermata “Basilica San Paolo”, durante i vari posti di controllo, hanno identificato oltre 130 persone e 48 veicoli. 4 le contravvenzioni elevate al Codice della Strada. Particolare attenzione è stata rivolta anche agli esercizi commerciali. Durante un controllo all’interno di undi via, il titolare è stato sanzionato con una multa pari a 5 mila euro per aver vendutocon conseguente richiesta di chiusura dell’esercizio per 15 giorni. Sanzionato ...

ilfaroonline : Vendeva alcolici ai minorenni: chiuso un supermercato di via Ostiense -

