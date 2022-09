US Open 2022 | Rajeev Ram e Joe Salisbury firmano il bis nella finale di doppio

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 settembre 2022) Quarto Slam in carriera perRam e Joe. L’americano e il britannico, forti della testa di serie numero 1 agli US, vincono per la seconda volta consecutiva a Flushing Meadows. Sconfitti l’altro britannico Neal Skupski e l’olandese Wesley Koolhof per 7-6(3) 7-5.davvero molto equilibrata tra le due migliori coppie del tabellone, dato che Skupski e Koolhof si sono spinti fino all’ultimo atto con il numero 2 del seeding sulle spalle. Nessun break nel primo set e una sola chance di trovarlo per il duo anglo-olandese nel corso dello stesso, poi nel tie-break Ram erimontano da 1-4 con diverse belle soluzioni in risposta. Adriano Panatta torna ai microfoni: commenterà la Coppa Davis sulla Rai Più incerto il secondo parziale, con un break per parte nel terzo e quarto ...