Quando i funerali della Regina Elisabetta e dove | il programma e l’esposizione della salma al pubblico

Quando si terranno i funerali della Regina Elisabetta II? Sua Maestà è scomparsa l'8 settembre a 96 anni lasciando il suo posto sul trono al figlio Carlo, che ha scelto di farsi incoronare con il nome di Carlo III. Al suo fianco la Regina consorte, Camilla. I funerali della Regina Elisabetta II si terranno all'abbazia di Westminster e la sepoltura avverrà nella cappella reale di St Georgès Chapel, nel Castello di Windsor, nella cripta di famiglia. Il corpo della Regina si trova ancora a Balmoral, luogo del decesso che lascerà solo sabato 10 settembre partendo alla volta del Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo.

