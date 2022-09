Nel Napoletano un appartamento per persone dipendenti dal gioco d’azzardo (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAd Acerra in provincia di Napoli, nasce il primo gruppo appartamento destinato a persone che hanno una dipendenza dal gioco d’azzardo. La struttura che ospiterà quattro persone inserite in un percorso di riabilitazione e cura della ludopatia, sarà inaugurata martedì 13 settembre 2022 alle ore 12 in via Regina Sibilia, 24. Atteso l’intervento del vescovo di Acerra Antonio Di Donna, dei rappresentanti istituzionali e ci sarà la testimonianza di un utente in piano terapeutico individualizzato che racconterà la sua esperienza e quanto possa essere dannosa sia la ludopatia e sia un approccio non sistemico. Il gruppo appartamento nasce nell’ambito del progetto sociale Game Over sostenuto da Fondazione CON IL SUD e a gestirlo sarà la cooperativa sociale “Officina ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAd Acerra in provincia di Napoli, nasce il primo gruppodestinato ache hanno una dipendenza dal. La struttura che ospiterà quattroinserite in un percorso di riabilitazione e cura della ludopatia, sarà inaugurata martedì 13 settembre 2022 alle ore 12 in via Regina Sibilia, 24. Atteso l’intervento del vescovo di Acerra Antonio Di Donna, dei rappresentanti istituzionali e ci sarà la testimonianza di un utente in piano terapeutico individualizzato che racconterà la sua esperienza e quanto possa essere dannosa sia la ludopatia e sia un approccio non sistemico. Il grupponasce nell’ambito del progetto sociale Game Over sostenuto da Fondazione CON IL SUD e a gestirlo sarà la cooperativa sociale “Officina ...

