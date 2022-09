fisco24_info : Lugano si candida ad hub mondiale crypto: (Adnkronos) - Il sindaco di Lugano vuole seguire l’esempio di El Salvador… -

Adnkronos

Frequenta il liceo cantonale die si trasferisce a Bologna dove si laurea in giurisprudenza. ... Nel 2020 sialle elezioni regionali in Emilia Romagna nella lista Emilia Romagna ...Forza Italiaalla Camera in Europa l'uscente Simone Billi , recordman delle presenze in aula con il 94,8 per cento. Carlo Calenda ha scelto per il Senato in Europa l'ex presidente del... Lugano si candida ad hub mondiale crypto Il sindaco di Lugano vuole seguire l’esempio di El Salvador e candida la sua città a diventare un vero hub mondiale per le criptovalute. La capitale del Ticino è diventata una delle città più aperte a ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...