Lo stile di Elisabetta II, un’arma di comunicazione politica e diplomazia (Di venerdì 9 settembre 2022) “Ogni abito usato in pubblico è estremamente curato per ispirare o ricordare, per dimostrare gratitudine o rispetto, per esprimere un senso di potere o di familiarità”. Così il quotidiano The Mail on Sunday descriveva lo stile della Regina Elisabetta II nel 2015. Lei non seguiva né imponeva tendenza, era sorda ai richiami della moda, ma aveva uno stile unico, caratteristico. Nel libro “The Queen: 70 Years of Majestic Style” di Bethan Holt, pubblicato dall’editor di moda del Telegraph, la vita della Regina è analizzata attraverso abiti ed accessori. Dai diademi ai cappellini, passando per le borse a mano Launer London e persino gli ombrelli, sua Maestà era un’icona della moda indiscussa. Mentre nei primi anni, comunicava attraverso i tessuti scelti (lana o cotone), negli ultimi anni si è fatta notare per i colori scintillanti dei suoi ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 settembre 2022) “Ogni abito usato in pubblico è estremamente curato per ispirare o ricordare, per dimostrare gratitudine o rispetto, per esprimere un senso di potere o di familiarità”. Così il quotidiano The Mail on Sunday descriveva lodella ReginaII nel 2015. Lei non seguiva né imponeva tendenza, era sorda ai richiami della moda, ma aveva unounico, caratteristico. Nel libro “The Queen: 70 Years of Majestic Style” di Bethan Holt, pubblicato dall’editor di moda del Telegraph, la vita della Regina è analizzata attraverso abiti ed accessori. Dai diademi ai cappellini, passando per le borse a mano Launer London e persino gli ombrelli, sua Maestà era un’icona della moda indiscussa. Mentre nei primi anni, comunicava attraverso i tessuti scelti (lana o cotone), negli ultimi anni si è fatta notare per i colori scintillanti dei suoi ...

Corriere : Tailleur pastello, guanti, spille e cappelli: lo stile senza tempo della Regina - fanpage : #Carlo è tornato a Londra questa mattina e per arrivare a Buckingham Palace è salito a bordo di una Rolls Roys Phan… - luigicastronuov : RT @fanpage: #Carlo è tornato a Londra questa mattina e per arrivare a Buckingham Palace è salito a bordo di una Rolls Roys Phantom IV, una… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La collezione dei gioielli Windsor, tramandata di generazione in generazione, ha un valore inestimabile che comprende non solo… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Carlo è tornato a Londra questa mattina e per arrivare a Buckingham Palace è salito a bordo di una Rolls Roys Phantom IV, una… -