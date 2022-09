Ligue 1 2022/2023, il Lens non sa perdere: l’1-0 sul Troyes vale la vetta provvisoria della classifica (Di venerdì 9 settembre 2022) La sorpresa di quest’avvio di stagione in Ligue 1 2022/2023 non può che essere il Lens. Grazie al successo ai danni del Troyes nell’anticipo della settima giornata, i ragazzi di Haise si godono (almeno per una notte) il primo posto della classifica. A decidere il match dello Stade Bollaert-Delelis è stata una rete di Danso, arrivata al 39? su assist di Frankowski. Lens che avrebbe potuto vincere in maniera anche più larga, visti i due legni colpiti da Sotoca ed una percentuale di possesso palla superiore rispetto agli avversari. Ciò che contava erano però i tre punti, importanti per restare imbattuti e scavalcare temporaneamente Psg e Marsiglia. Dopo tre risultati utili consecutivi, invece, il Troyes torna alla ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) La sorpresa di quest’avvio di stagione innon può che essere il. Grazie al successo ai danni delnell’anticiposettima giornata, i ragazzi di Haise si godono (almeno per una notte) il primo posto. A decidere il match dello Stade Bollaert-Delelis è stata una rete di Danso, arrivata al 39? su assist di Frankowski.che avrebbe potuto vincere in maniera anche più larga, visti i due legni colpiti da Sotoca ed una percentuale di possesso palla superiore rispetto agli avversari. Ciò che contava erano però i tre punti, importanti per restare imbattuti e scavalcare temporaneamente Psg e Marsiglia. Dopo tre risultati utili consecutivi, invece, iltorna alla ...

DiMarzio : #Ligue1 | La programmazione per il weekend su @SkySport - sportface2016 : #Ligue1, il #Lens non sa perdere: l’1-0 sul #Troyes vale la vetta provvisoria della classifica - Nicola89144151 : @Lebron24320071 - sportli26181512 : Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend: Sesta giornata in Germania: riflettori puntati su Lipsia-Borussia Dor… - ETGazzetta : #Psg, Galtier difende #Donnarumma: 'Più che errori parate decisive' -

Nuovo rinforzo per il Trapani, arriva il bomber belga Mokulu: ceduto Le Mura Gioca nella massima serie francese in Ligue 1 al Bastia; l'arrivo in Italia nel 2014 in Serie B all'Avellino dove milita fino alla stagione 2016/17. Sempre in cadetteria, veste le maglie del ... Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Bundesliga e Ligue 1 (9 - 11 Settembre) ... 'La Casa dello Sport Internazionale' Sky Sport 24 e in streaming su NOW con Federica Lodi e Paolo Di Canio LIGUE 1 (7giornata) Venerdì 9 settembre ore 21 Lens vs Troyes Sky Sport Action e in ... Napoli, lo Sparta Praga su Giaccherini Lo Sparta Praga di Stramaccioni pensa a Giaccherini, il Napoli chiede un milione di euro. Resta calda anche la pista che porta a Biabiany dell'Inter. E’ stata questa un’estate di cambiamenti per le pr ... Lens-Troyes Streaming Gratis: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Live Venerdì 9 settembre si gioca Lens-Troyes, gara della settima giornata della Ligue 1: info partita, probabili formazioni e streaming gratis ... Gioca nella massima serie francese in1 al Bastia; l'arrivo in Italia nel 2014 in Serie B all'Avellino dove milita fino alla stagione 2016/17. Sempre in cadetteria, veste le maglie del ...... 'La Casa dello Sport Internazionale' Sky Sport 24 e in streaming su NOW con Federica Lodi e Paolo Di Canio1 (7giornata) Venerdì 9 settembre ore 21 Lens vs Troyes Sky Sport Action e in ...Lo Sparta Praga di Stramaccioni pensa a Giaccherini, il Napoli chiede un milione di euro. Resta calda anche la pista che porta a Biabiany dell'Inter. E’ stata questa un’estate di cambiamenti per le pr ...Venerdì 9 settembre si gioca Lens-Troyes, gara della settima giornata della Ligue 1: info partita, probabili formazioni e streaming gratis ...