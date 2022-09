“La regina ha escluso Harry e Meghan dal testamento”: le indiscrezioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Il nucleo familiare di Harry e Meghan sarebbe stato escluso dal testamento della regina, l’indiscrezione arriva dai quotidiani britannici Star e International Business Time che già mesi fa annunciarono come la sovrana aveva deciso di modificare le sue ultime volontà dopo i suoi problemi di salute. Il suo patrimonio supera le 500 milioni di sterline. La notizia non è del tutto inaspettata per i Duchi di Sussex visto che già ad agosto indiscrezioni di Star e di International Business Times avevano suggerito che la regina stesse modificando il suo testamento. I gioielli della regina sarebbero stati intestati solo a Kate, la moglie di William. Molti inglesi denunciano il linciaggio mediatico che si è abbattuto su Meghan ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 settembre 2022) Il nucleo familiare disarebbe statodaldella, l’indiscrezione arriva dai quotidiani britannici Star e International Business Time che già mesi fa annunciarono come la sovrana aveva deciso di modificare le sue ultime volontà dopo i suoi problemi di salute. Il suo patrimonio supera le 500 milioni di sterline. La notizia non è del tutto inaspettata per i Duchi di Sussex visto che già ad agostodi Star e di International Business Times avevano suggerito che lastesse modificando il suo. I gioielli dellasarebbero stati intestati solo a Kate, la moglie di William. Molti inglesi denunciano il linciaggio mediatico che si è abbattuto su...

