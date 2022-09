FIGCfemminile : ?????? Dopo la splendida serata di Ferrara che ha regalato alle @AzzurreFIGC la qualificazione al Mondiale del 2023, l… - Inter : Torna la #UCL ??? E voi da dove urlerete THE CHAAAAMPIOOONS? ?? #InterBayern #ForzaInter - _ElPrincipe22 : RT @cmdotcom: #Inter, torna #Lukaku e si mette la squadra sulle spalle: domani a Milano, rientro più vicino. Forse già a Udine… https://t.c… - cmdotcom : #Inter, torna #Lukaku e si mette la squadra sulle spalle: domani a Milano, rientro più vicino. Forse già a Udine… - riccardo_n10 : @Inter , il fondo arabo PIF torna all’attacco per l’acquisizione del club nerazzurro ???? -

Commenta per primo Matthijs de Lig tin Italia con il suo Bayern Monaco per affrontare l'in Champions League, ma non è solo: con lui c'è sempre Annekee Molenaar . La compagna del difensore olandese lo segue in tutte le sue ...... Philadelphia Union vs Orlando City A seguito della trasferta di New York, Philadelphiaa ... Come finirà ore 02:08 MLS: Chicago Fire vsMiami Al Toyota Park si gioca la sfida tra Chicago ...In un momento di difficoltà, forse il più difficile della gestione Inzaghi, l’Inter si aggrappa al suo totem. Romelu Lukaku è atteso domani in Italia di ritorno dal Belgio dove si era sottoposto a cur ...L'Inter può tornare su Nahitan Nandez del Cagliari in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini a centrocampo ...