Guerra in Ucraina, Zelensky: "Ripresi oltre mille chilometri di territorio" (Di venerdì 9 settembre 2022) Kiev – Le truppe ucraine hanno ripreso alla Russia più di mille chilometri quadrati di territorio dall'inizio di settembre. Ad annunciarlo è stato il presidente VolodYmyr Zelensky. "Nell'ambito delle operazioni di difesa in corso, i nostri eroi hanno già liberato decine di insediamenti", ha affermato nel discorso di ieri sera. "In totale, dal primo settembre sono stati liberati più di mille chilometri quadrati del nostro territorio", ha aggiunto. Zelensky aveva precedentemente confermato che le forze ucraine avevano riconquistato la città di Balakliya nella regione di Kharkiv. Dal canto loro, le Forze Armate ucraine affermano di aver ucciso solo ieri altri 650 soldati russi. Il dato emerge dall'ultimo bollettino dello Stato Maggiore di Kiev diffuso su ...

