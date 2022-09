God Save The Queen, dopo la morte della Regina Elisabetta cambia l’inno: ecco come (Di venerdì 9 settembre 2022) Un titolo e un brano conosciuti in tutto il mondo. Viene considerato da molti addirittura l’inno nazionale più famoso del pianeta, e certamente è uno dei più antichi. Parliamo di God Save the Queen che, dopo la morte della Regina Elisabetta e la salita sul trono di Carlo, si trasformerà in God Save the King. Cambio di ”genere” secondo la tradizione come da tradizione, dunque, a seguito della drammatica scomparsa della Queen Elizabeth, il testo cambia: si trasforma il titolo, ovviamente, ma anche tutti i pronomi all’interno, che quindi da adesso diventeranno tutti al maschile. Da «send her victorious» a «send him victorious», quindi, per fare un esempio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) Un titolo e un brano conosciuti in tutto il mondo. Viene considerato da molti addiritturanazionale più famoso del pianeta, e certamente è uno dei più antichi. Parliamo di Godtheche,lae la salita sul trono di Carlo, si trasformerà in Godthe King. Cambio di ”genere” secondo la tradizioneda tradizione, dunque, a seguitodrammatica scomparsaElizabeth, il testo: si trasforma il titolo, ovviamente, ma anche tutti i pronomi all’interno, che quindi da adesso diventeranno tutti al maschile. Da «send her victorious» a «send him victorious», quindi, per fare un esempio ...

