Elezioni 2022, Conte: “Su campo largo scelta cinica del Pd” – Video (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il Pd con quella scelta, una scelta cinica e opportunista, perché è inutile girarci intorno, evidentemente hanno pensato di abbracciare un campo largo dove hanno preferito Calenda, Gelmini, Carfagna, Tabacci, Di Maio, di tutto di più… e cinicamente hanno pensato di avvantaggiarsi anche del nostro consenso che hanno giudicato in calo. Hanno fatto un calcolo sbagliato, questo gruppo dirigente ne deve rispondere”. Lo ha detto a Sky TG24 Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ospite a Casa Italia su Sky TG24. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il Pd con quella, unae opportunista, perché è inutile girarci intorno, evidentemente hanno pensato di abbracciare undove hanno preferito Calenda, Gelmini, Carfagna, Tabacci, Di Maio, di tutto di più… emente hanno pensato di avvantaggiarsi anche del nostro consenso che hanno giudicato in calo. Hanno fatto un calcolo sbagliato, questo gruppo dirigente ne deve rispondere”. Lo ha detto a Sky TG24 Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, ospite a Casa Italia su Sky TG24. L'articolo proviene da Italia Sera.

