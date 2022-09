"Donne in cucina" e insulti: ecco chi è la star sul palco del Pd, scoppia la bufera (Di venerdì 9 settembre 2022) Ma scusate, il Pd non era il partito che promuoveva la libertà e la dignità della donna, che a parole si faceva paladino della parità dei sessi, della lotta alla discriminazione e dalla caccia a tutti i maschi bruti e sessisti, veri e presunti? E allora come si spiega l'invito per il prossimo 11 settembre al cantante di origini ghanesi Bello Figo, al secolo Paul Yeboah, al District Festival di Legnano, evento sostenuto e patrocinato dall'amministrazione comunale di centrosinistra, nelle persone del sindaco dem Lorenzo Radice e dell'assessore alla Cultura Guido Bragato? Dite che non c'è niente di male a invitare un artista, vero? Sì, ma allora bisognerebbe leggere i testi dei suoi brani per comprendere di quale tipo di cantante stiamo parlando. Uno che non inneggia esattamente all'amore romantico, al rispetto delle creature femminili e tanto più se di pelle bianca. Sentite cosa dice nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Ma scusate, il Pd non era il partito che promuoveva la libertà e la dignità della donna, che a parole si faceva paladino della parità dei sessi, della lotta alla discriminazione e dalla caccia a tutti i maschi bruti e sessisti, veri e presunti? E allora come si spiega l'invito per il prossimo 11 settembre al cantante di origini ghanesi Bello Figo, al secolo Paul Yeboah, al District Festival di Legnano, evento sostenuto e patrocinato dall'amministrazione comunale di centrosinistra, nelle persone del sindaco dem Lorenzo Radice e dell'assessore alla Cultura Guido Bragato? Dite che non c'è niente di male a invitare un artista, vero? Sì, ma allora bisognerebbe leggere i testi dei suoi brani per comprendere di quale tipo di cantante stiamo parlando. Uno che non inneggia esattamente all'amore romantico, al rispetto delle creature femminili e tanto più se di pelle bianca. Sentite cosa dice nel ...

LMenclossi : RT @EsteriLega: Bello Figo star dai dem È il rapper che canta le «donne in cucina» Il ghanese, autore di brani sessisti, invitato a un even… - Lucaarggh : RT @EsteriLega: Bello Figo star dai dem È il rapper che canta le «donne in cucina» Il ghanese, autore di brani sessisti, invitato a un even… - EnricoAntonio68 : RT @EsteriLega: Bello Figo star dai dem È il rapper che canta le «donne in cucina» Il ghanese, autore di brani sessisti, invitato a un even… - minimincult : @sc0pami intanto tizio x a vent’anni ascolta i podcast dei maschi alpha e fa battute sulle donne che devono stare i… - OleandroFurioso : RT @Pimperepetten1: @FilippoTurati5 @marioadinolfi Ma per Marione il corpo delle donne non conta. Ha già spiegato bene che per lui le donne… -