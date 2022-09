Covid: Iss, 'incidenza in calo ma con valori ancora elevati' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos Salute) - Nell'ultima settimana "si osserva una diminuzione dell'incidenza che tuttavia presenta ancora valori elevati, nel contesto di una oscillazione della trasmissibilità che si mantiene sostanzialmente sotto la soglia epidemica. Si conferma un trend in diminuzione nei tassi di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva". Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute sull'epidemia di Covid-19 in Italia. Nel monitoraggio "si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive come l'uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani e di porre attenzione alle situazioni di assembramento. L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos Salute) - Nell'ultima settimana "si osserva una diminuzione dell'che tuttavia presenta, nel contesto di una oscillazione della trasmissibilità che si mantiene sostanzialmente sotto la soglia epidemica. Si conferma un trend in diminuzione nei tassi di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva". Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute sull'epidemia di-19 in Italia. Nel monitoraggio "si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive come l'uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani e di porre attenzione alle situazioni di assembramento. L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di ...

