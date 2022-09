Comincia il Regno di Carlo III, il Re "green" (Di venerdì 9 settembre 2022) L’attesa è finita. Dopo settant’anni da panchinaro il principe Carlo da oggi è finalmente King Charles III. È stato il più longevo erede in attesa del trono (praticamente principe ereditario a partire dai tre anni) e ora è già stato ribattezzato“Climate-King”, il re ambientalista. E in questo momento non può che essere un complimento. Eppure tutti si stanno domandando se basterà la sua anima verde a non farci rimpiangere The Queen, l’unica regina globale, l’icona assoluta che con la sua morte segna la fine di un’era. Il monarca che ha regnato più a lungo nella Storia della Gran Bretagna, che ha affrontato due secoli, ha baciato l’anello di sette papi, stretto le mani a 14 presidenti americani e 15 primi ministri inglesi. L’ultimo, Liz Truss, solo pochi giorni fa, dopo che, per la prima volta, si era recata lei da Her Majesty, che pur stanca e con le mani livide, l’ha ... Leggi su panorama (Di venerdì 9 settembre 2022) L’attesa è finita. Dopo settant’anni da panchinaro il principeda oggi è finalmente King Charles III. È stato il più longevo erede in attesa del trono (praticamente principe ereditario a partire dai tre anni) e ora è già stato ribattezzato“Climate-King”, il re ambientalista. E in questo momento non può che essere un complimento. Eppure tutti si stanno domandando se basterà la sua anima verde a non farci rimpiangere The Queen, l’unica regina globale, l’icona assoluta che con la sua morte segna la fine di un’era. Il monarca che ha regnato più a lungo nella Storia della Gran Bretagna, che ha affrontato due secoli, ha baciato l’anello di sette papi, stretto le mani a 14 presidenti americani e 15 primi ministri inglesi. L’ultimo, Liz Truss, solo pochi giorni fa, dopo che, per la prima volta, si era recata lei da Her Majesty, che pur stanca e con le mani livide, l’ha ...

