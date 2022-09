Come si è ridotto il red carpet della Mostra di Venezia, preda dei "morti di follower" (Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - Quest'anno sul red carpet di Venezia è successa una cosa mai vista. Una proposta di matrimonio si è intromessa nella sfilata sul rosso del cast di `The son', il film drammatico in cui Hugh Jackman interpreta il padre di un figlio depresso. Venditori sul tappeto Alessandro Basciano ha chiesto in ginocchio a Sophie Codegoni di sposarlo porgendole un anello a celebrare la svolta della storia nata durante 'Il Grande Fratello'. Belli, giovani, influencer, stanno facendo impazzire Instagram postando ogni frammento della loro avventura, ma attirando anche la ferocia di chi vede in questo episodio il momento più cafone della 'desacralizzazione' del tappeto in corso da qualche tempo. Visualizza ... Leggi su agi (Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - Quest'anno sul reddiè successa una cosa mai vista. Una proposta di matrimonio si è intromessa nella sfilata sul rosso del cast di `The son', il film drammatico in cui Hugh Jackman interpreta il padre di un figlio depresso. Venditori sul tappeto Alessandro Basciano ha chiesto in ginocchio a Sophie Codegoni di sposarlo porgendole un anello a celebrare la svoltastoria nata durante 'Il Grande Fratello'. Belli, giovani, influencer, stanno facendo impazzire Instagram postando ogni frammentoloro avventura, ma attirando anche la ferocia di chi vede in questo episodio il momento più cafone'desacralizzazione' del tappeto in corso da qualche tempo. Visualizza ...

