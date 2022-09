Barcellona Atletico, nervi tesi per Griezmann: il caso potrebbe finire in Tribunale (Di venerdì 9 settembre 2022) Il caso Griezmann sta facendo nascere tensioni tra Barcellona e Atletico Madrid, situaizone che potrebbe anche finire in Tribunale Il caso Griezmann sta facendo nascere tensioni tra Barcellona e Atletico Madrid, situazione che potrebbe anche finire in Tribunale. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, i Colchoneros stanno cercando di abbassare la percentuale di minutaggio del francese per evitare di pagare i 40 che scatterebbero al 50% dei minuti d’impiego sul totale della squadra. Il Barcellona non ci sta per questo impiego a mezzo servizio e potrebbe portare in Tribunale la controparte. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Ilsta facendo nascere tensioni traMadrid, situaizone cheancheinIlsta facendo nascere tensioni traMadrid, situazione cheanchein. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, i Colchoneros stanno cercando di abbassare la percentuale di minutaggio del francese per evitare di pagare i 40 che scatterebbero al 50% dei minuti d’impiego sul totale della squadra. Ilnon ci sta per questo impiego a mezzo servizio eportare inla controparte. L'articolo ...

persemprecalcio : ?In #Spagna si è aperto un vero e proprio caso #Griezmann: #Barcellona e #Atletico Madrid rischiano di finire in tr… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Caso Griezmann, Barça pronto a far causa all’Atletico: Il Barcellona potrebbe intraprendere un… - zazoomblog : Barcellona che caos con l’Atletico Madrid: nessuno vuole Griezmann - #Barcellona #l’Atletico #Madrid:… - tuttoatalanta : Tensione Barcellona-Atletico Madrid per il riscatto di Griezmann: il caso può finire in tribunale… - corsereporter : ?? Disputa tra #Barcellona e #Atletico: i Blaugrana ritengono che #Griezmann ???? abbia già giocato abbastanza per far… -