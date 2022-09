Bagno di folla per Re Carlo III | lo strappo al protocollo con il bacio di una suddita

_Nico_Piro_ : #8settembre un?? sul rapporto reale/virtuale, sulla violenza verbale e manipolazione della conversazione pubblica.… - fattoquotidiano : Torino, bagno di folla a Borgo Vittoria per Giuseppe Conte e i candidati del M5s: “Una giornata piena di entusiasmo” - radiodeejay : Dopo il bagno di folla del 3 settembre per l'ultima data del suo tour a Milano, #LouisTomlinson si siede ai microfo… - CarloZaramella : RT @TgLa7: Carlo III arrivato a Buckingham Palace stringe la mano agli inglesi che si erano radunati ad attenderlo. Durante i saluti strapp… - fedram67 : Un bagno di folla per il Re, tra commozione e gioia Ha stretto le mani a tutti #KingCharles -

Contropiano

- Il nuovo re arrivato a Buckingham Palace stringe la mano agli inglesi che si erano radunati ad attenderlo. Durante i saluti strappo al protocollo con una signora che gli stringe la mano e lo saluta ......della "ditta" Windsor La Regina pop Dalin 18 centimetri d'acqua ai cibi che non mangiava: quante curiosità in 70 anni di regno In aggiornamento 15.20 " Re Carlo a Buckingham Palace, la... Bagno di folla per Mélenchon. "Sono qui per sostenere Unione Popolare" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il 19 settembre le esequie solenni nell'abbazia di Westminster, in questi giorni un cerimoniale molto rigido segnerà la vita della famiglia reale e di tutta la Gran Bretagna e il Commonwealth; il nuov ...