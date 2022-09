Anna Pettinelli rivela la verità sui suoi rapporti con Maria De Filippi dopo l’addio ad Amici

(Di venerdì 9 settembre 2022) In occasione della sua partecipazione al Festival di Venezia, i colleghi di SuperGuidaTv hanno intervistatodurante la cerimonia di premiazione dello Starlight International Cinema. La speaker radiofonica ed ex insegnante di Canto disi è lasciata andare a un’interessante chiacchierata,ndo in cheè oggi conDeal talent: È stata un’esperienza meravigliosa, divertente, appassionante. Sono rimasta in ottimicon. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto. Nessun lancio di coltelli dunque, né tantomeno dissapori con il resto del cast e della produzione!ha poi ...

Amici 22 al via senza Anna Pettinelli: cosa bolle in pentola Si avvicina lo start della messa in onda della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22 in partenza il 18 settembre 2022 su Canale 5. Il corpo insegnanti quest'anno non vedrà nel suo elenco Veronica Peparini ed Anna Pettinelli. Le due coach saranno infatti sostituite da due vecchie conoscenze della trasmissione. Amici, Anna Pettinelli, speaker radiofonica ed ex insegnante del talent è stata intervistata in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Maria De Filippi avrebbe preso un'incredibile decisione riguardante Amici 22. Una delle coach fatta fuori: il pubblico rimane a bocca aperta.