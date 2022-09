Ultime Notizie – Rapporto Coop, bollette macigno per famiglie: il 57% in difficoltà per pagare affitto (Di giovedì 8 settembre 2022) Il dilemma delle bollette pesa come un macigno sulle famiglie già a corto d’ossigeno in previsione dell’autunno imminente. Il 57% infatti dichiara già oggi la difficoltà di pagare l’affitto e il 26% pensa di sospendere o rinviare il pagamento e se restringiamo il campo a luce e gas un italiano su 3 entro Natale potrebbe non coprire più le spese per le utenze. E’ quanto sottolinea il Rapporto Coop 2022, che parla di nuova austerity degli italiano ed evidenzia come questo dilemma sia “ben lontano dall’essere risolto”. Essere le formiche d’Europa e risultare ultimi nella classifica di chi dichiara di spendere di più per godersi il presente (lo sostiene solo il 40% degli italiani a fronte del 46% degli inglesi e del 44% di tedeschi e francesi) non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Il dilemma dellepesa come unsullegià a corto d’ossigeno in previsione dell’autunno imminente. Il 57% infatti dichiara già oggi ladil’e il 26% pensa di sospendere o rinviare il pagamento e se restringiamo il campo a luce e gas un italiano su 3 entro Natale potrebbe non coprire più le spese per le utenze. E’ quanto sottolinea il2022, che parla di nuova austerity degli italiano ed evidenzia come questo dilemma sia “ben lontano dall’essere risolto”. Essere le formiche d’Europa e risultare ultimi nella classifica di chi dichiara di spendere di più per godersi il presente (lo sostiene solo il 40% degli italiani a fronte del 46% degli inglesi e del 44% di tedeschi e francesi) non ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - RedazioneDedalo : Enna – Sicurezza nei cantieri: sanzioni per 69.760 euro e ammende penali per 226.315 - cn1926it : FOTO Nuovo soprannome per #Kvaratskhelia, la fantasia dei napoletani davvero non ha limiti -