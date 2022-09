Ultime Notizie – Giornalista Bbc twitta “Regina Elisabetta è morta” e poi cancella (Di giovedì 8 settembre 2022) Una Giornalista della Bbc twitta che la Regina Elisabetta è morta. Poi cancella e si scusa, ma il danno è fatto. Yalda Hakim, Giornalista della Bbc nota per reportage sull’Afghanistan, ha twittato ai suoi 200mila follower che “la Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni, come ha annunciato Buckingham Palace”. La Giornalista ha cancellato il messaggio e ha provato a rimediare. “Ho twittato che c’è stato un annuncio sulla morte della Regina. E’ stato un errore, non c’è stato annuncio e ho cancellato il tweet. Mi scuso”. Non abbastanza per evitare le critiche degli utenti, che invocano provvedimenti da parte ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Unadella Bbcche la. Poie si scusa, ma il danno è fatto. Yalda Hakim,della Bbc nota per reportage sull’Afghanistan, hato ai suoi 200mila follower che “laII èall’età di 96 anni, come ha annunciato Buckingham Palace”. Lahato il messaggio e ha provato a rimediare. “Hoto che c’è stato un annuncio sulla morte della. E’ stato un errore, non c’è stato annuncio e hoto il tweet. Mi scuso”. Non abbastanza per evitare le critiche degli utenti, che invocano provvedimenti da parte ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - mister_smith_99 : RT @london__bridge_: Ultime notizie Ultime notizie Si teme per la salute della #reginaelisabetta #QueenElizabeth #buckinghampalace #Lon… - mister_smith_99 : Ultime notizie Ultime notizie Si teme per la salute della #reginaelisabetta #QueenElizabeth #buckinghampalace… -